FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ZEGONA PRICE TARGET TO 1750 (1720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP PRICE TARGET TO 460 (560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STRIX GROUP PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS FRANCHISE BRANDS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 185 PENCE - CITIGROUP CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1150 (1300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3000 (2750) PENCE - CITIGROUP RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5833 (5791) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PETS AT HOME TARGET TO 230 (215) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 255 (275) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2900 (2790) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2100 (2400) PENCE - JPMORGAN CUTS GRAINGER PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 440 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 950 (990) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SSE PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2350 (2200) PENCE - UBS RAISES CANAL+ PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 475 (440) PENCE - 'NEUTRAL'
