Die neue Version 2026 der PV-Planungssoftware PV*Sol premium liegt vor. Sie bietet mehr Kombinationsoptionen der Photovoltaikanlage mit thermischen Systemen und Batteriespeichern. Valentin Software hat wie üblich zum Jahresende seine neue Version der PV-Planungssoftware PV*Sol premium vorgestellt. Mit der Programmversion 2026 stehe Anwendern nach Abschluss der Anlagenplanung eine neue, visuell ansprechende Kundenpräsentation im PDF- und DOCX-Format zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. Die ...

