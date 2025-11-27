(mit mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Übernahmegerüchte haben der Puma -Aktie am Donnerstag einmal mehr zu einem fulminanten Kurssprung verholfen. Um mehr als 17 Prozent auf knapp 20 Euro schnellte der im Börsenjahr 2025 bislang so enttäuschende Aktienkurs nach oben. Zuletzt betrug das Plus noch 15 Prozent.

Der chinesische Konzern Anta Sports erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Offerte für Puma. Anta Sports nennt bereits die Sportartikelmarke Fila und den Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin sein Eigen. Aber nicht nur Anta Sports, auch der ebenfalls chinesische Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics seien an Puma interessiert, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Spekulationen um eine Übernahme sind nicht neu. Als Bloomberg Ende August berichtete, die französische Milliardärsfamilie Pinault erwäge als Großaktionär von Puma einen Verkauf ihres rund 30-prozentigen Anteils, schoss der Puma-Kurs um 16 Prozent nach oben. Nur wenige Wochen später wartete das "Manager Magazin" mit der Meldung auf, der Finanzinvestor CVC und der US-Markenmanager Authentic Brands Group seien an Puma interessiert. Diesmal betrug das Kursplus rund 17 Prozent.

Weil den Spekulationen aber keine Fakten folgten, hielten auch die Kursgewinne nicht. Mitte November fiel die Puma-Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016. Überhaupt mutet die am Donnerstag ausgelöste Rally an wie ein Sturm im Wasserglas, schaut man auf den Kursverlauf der vergangenen Jahre. Vor vier Jahren kostete die Aktie zum Rekordhoch noch über 115 Euro. Anschließend ging es unter starken Schwankungen immer weiter bergab, im jüngsten Tief von 15,30 Euro betrug der Verlust fast 87 Prozent.

Die Aktionäre der nun als Kaufinteressent in Rede stehenden Anta Sports nahmen die Nachrichtenlage derweil gelassen auf. Die auch auf der Berliner Handelsplattform Tradegate gelisteten Anta-Aktien traten am Donnerstag auf der Stelle./bek/lew/mis

