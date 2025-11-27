Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Donnerstagvormittag minim schwächer. Nach sechs Sitzungen in Folge mit höheren Kursen tue eine Konsolidierungsphase nur gut, heisst es von Händlern. Dabei verlaufe das Geschäft sehr ruhig und die Umsätze seien überschaubar. Daran werde sich im weiteren Tagesverlauf wohl nicht mehr viel ändern. Zum einen fehlten eigene Impulse und zum anderen werde in den USA der Feiertag Thanksgiving begangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab