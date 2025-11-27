Energieversorger E.ON will im Infrastrukturprojekt HDV-E zusammen mit Voltix und GreenWay den Aufbau eines grenzüberschreitenden Megawatt-Ladenetzes forcieren. Bis Herbst 2028 sollen entlang der wichtigsten europäischen Verkehrskorridore rund 330 Megawatt-Ladepunkte entstehen. Als Ziel des Projekts nennt E.ON die Installation eines Ladenetzes, das die Elektrifizierung des europäischen Schwerlastverkehrs "entscheidend beschleunigt". Das Netz soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net