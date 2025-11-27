Die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML macht seit Wochen enormen Druck auf der Oberseite. Die Fesseln der langwierigen Korrektur wurden gesprengt. Aktuell ringt die Aktie um den Kursbereich von 900 Euro. Die Tür in Richtung 1.000 Euro öffnete sich dabei immer mal wieder. Doch letztendlich verpasste es die Aktie, diesen entscheidenden Schritt zu vollziehen; bislang zumindest. Die derzeit im Bereich von 900 Euro zu beobachtende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de