Der Verband hat die Zahlen der vier Übertragungsnetzbetreiber und von 17 Verteilnetzbetreibern zusammengetragen. Der BDEW fordert angesichts der genehmigten Netzanschlüsse und ausstehenden Anträge schnelles politisches Handeln und neue Regeln für Netzanschlussbegehren. Kürzlich hatte die Bundesnetzagentur erstmals Zahlen zu gewährten Netzanschlüssen veröffentlicht. Sie kam auf 46 Gigawatt Gesamtleistung von Speichern ab einem Megawatt in der Mittelspannung. Nun legt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nach. Er hat die vier Übertragungsnetzbetreiber und 17 Verteilnetzbetreiber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.