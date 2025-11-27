bernahmegerüchte um Puma - Aktie steigt zeitweise um mehr als 15 Prozent



Kommt nun der Wettstreit um die Übernahme von Puma?



Laut einem Bericht von "Bloomberg", der sich auf Insider beruft, prüft die chinesische Sportmodemarke Anta Sports eine mögliche Übernahme von Puma. Anta arbeitet demnach mit einem Berater an einem möglichen Gebot für Puma und könnte den Deal gemeinsam mit einer Private-Equity-Firma realisieren. Anta ist unter anderem Eigentümer von Marken wie Fila und Jack Wolfskin und an der Börse in Hongkong gelistet. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 31 Milliarden US-Dollar.



Weitere potenzielle Bieter sind laut Insidern das chinesische Bekleidungsunternehmen Li Ning Co. sowie auch der japanische Sportartikelhersteller Asics Corp..

Ob die Aktie in der nächsten Zeit von dem möglichen Interesse mehrere Bieter profitieren kann, wird sich zeigen.









Quelle: HSBC













