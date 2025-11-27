Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Damit konsolidierten die Börsen die vorherigen Gewinne. Wegen des US-Feiertags verlief das Geschäft ruhig. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,1 Prozent auf 5.649,74 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,22 Prozent auf 9.670,28 Punkte nachgab. Da am Freitag in den USA ein Brückentag ...

