Projektentwickler WPD hat in Sachsen-Anhalt einen gut 50 MW starken PV-Park am gleichen Umspannwerk angeschlossen wie einen bereits existenten Windpark. So will das Unternehmen die Netzinfrastruktur optimal nutzen. Das erneuerbare Energien-Unternehmen WPD schließt erstmals an einem Netzverknüpfungspunkt Wind und Solar gemeinsam an. Wie das Unternehmen mitteilte, betrifft dies die Gemeinde Gernstedt in Sachsen Anhalt. Dort habe WPD im November 2025 einen Solarpark mit einer Spitzenleistung von 53,5 ...

