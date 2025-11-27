Aktionäre von Novo Nordisk befanden sich diese Woche in einem Wechselbad der Gefühle. Zunächst tauchte die Aktie zu Wochenbeginn im Zuge enttäuschender News zur Alzheimer-Studie mit Rybelsus ab. Gute News zum Hoffnungsträger Amyctrin könnte die Aktie aber wieder beflügeln. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick, was sich sonst noch in dieser Woche bei Novo Nordisk getan hat und auf welchen wichtigen Termin Anleger in den kommenden Monaten achten sollten.

