Wird das doch noch etwas mit der Jahresendrallye im Dax? Der Index lässt zumindest nichts unversucht, um das Szenario einer Jahresendrallye am Leben zu halten.In den letzten Handelstagen stabilisierte sich die Lage im Dax. Der Index ist zudem drauf und dran, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. Im frühen Donnerstagshandel notiert er im Bereich von 23.800 Punkten. Damit erhöhen sich die Chancen für einen Test der Marke von 24.000 ...

