Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius warnt vor gravierenden Herausforderungen im China-Geschäft. Dennoch zeigt sich die Aktie überraschend stabil.Harter Konkurrenzkampf in China Der Vorstandsvorsitzende machte jüngst deutlich, dass sich der Automarkt in China auf Jahre hinaus schwierig gestalten werde. Über 100 Hersteller kämpfen dort um Marktanteile, obwohl langfristig voraussichtlich nur 30 bis 40 Anbieter überleben werden. Im dritten Quartal ...

