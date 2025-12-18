Mercedes-Benz zieht die Reißleine. Der Stuttgarter Autobauer verhandelt mit BNP Paribas über den Verkauf seiner Leasingtochter Athlon. Sinkende Restwerte, hohe Kapitalbindung und enttäuschte Erwartungen zwingen den Konzern zu diesem Schritt. Der Deal passt ins Bild - doch zeigt auch, wie groß der Druck inzwischen ist.Mit dem geplanten Verkauf von Athlon zieht Mercedes-Benz den Schlussstrich unter ein Geschäftsfeld, das einst als strategische Ergänzung gedacht war, aber nie die erhoffte Rendite brachte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
