In der Neuauflage wird der Fokus auch auf große Lithium-Ionen-Batteriespeicher gelegt. Mit der Neuauflage wird der Brandschutzleitfaden von 2021 ersetzt. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) hat die dritte Auflage des "Sicherheitsleitfadens für große Lithium-Ionen-Batterien" veröffentlicht. Sie sei umfassend überarbeitetet und erweitert worden, teilte der Verband am Donnerstag mit. Mit der Publikation wird demnach auch der Brandschutzleitfaden von 2021 ersetzt. Im Sicherheitsleitfaden sind dem BVES zufolge erstmals sicherheitsrelevante Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus großer ...

