Die Papiere von Alibaba, Baidu und BYD sind am Mittwochabend zwischenzeitlich stark unter Druck gekommen. Auslöser dafür war das US-Verteidigungsministerium (Pentagon). Dieses sprach sich dafür aus, dass die drei chinesischen Unternehmen auf die sogenannte H1260-Liste aufgenommen werden sollen.Auf dieser Liste finden sich Unternehmen wieder, die nach Ansicht der USA direkt oder indirekt mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiten, diesem gehören oder von diesem kontrolliert werden.Die Konsequenz ...

