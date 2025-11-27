© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader

Das Pentagon stuft Alibaba, Baidu und BYD als potenzielle Militärpartner Chinas ein. Eine Aufnahme in die 1260H-Liste könnte US-Investoren verschrecken und milliardenschwere Kapitalabzüge auslösen.Das Pentagon hat Alibaba, Baidu und BYD dem US-Kongress zur Aufnahme in die sogenannte 1260H-Liste gemeldet - eine Liste chinesischer Unternehmen, die nach Einschätzung der US-Regierung Verbindungen zum chinesischen Militär haben oder dieses unterstützen könnten. Das geht aus einem Schreiben des stellvertretenden Verteidigungsministers Stephen Feinberg vom 7. Oktober hervor, das Bloomberg einsehen konnte. In dem Brief an die Vorsitzenden der Streitkräfteausschüsse des Repräsentantenhauses und des …