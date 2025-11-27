

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2025 / 12:34 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Axel Nachname(n): Hefer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

b) LEI

391200ALDJEBKNZFZ849

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A460AT6

b) Art des Geschäfts

Annahme des Umtauschangebots

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.000,00 EUR 250.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.000,0000 EUR 250.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





