Der Chemiekonzern Wacker Chemie will sparen. 300 Millionen Euro sollen es im Idealfall pro Jahr werden. Die Hälfte davon soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden, wie das Unternehmen heute mitteilte. Der größte Teil der Stellen soll dabei an den deutschen Standorten abgebaut werden.Weltweit beschäftigte der Konzern Ende 2024 gut 16.600 Menschen, davon etwa 10.700 in Deutschland. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Unternehmenschef ...

