Die Smartbroker Holding AG dreht nach oben: Nach der Anhebung im September legt der Vorstand noch einmal nach und erwartet für 2025 nun 65-70 Mio. € Umsatz auf Gruppenebene (zuvor: 60-66 Mio. €). Hintergrund ist ein deutlicher Anstieg der Trades je Kunde im Brokerage - das Ordervolumen liegt klar über Plan. Ergebnisziel enger und besser: -1,5 bis +1,5 Mio. € operatives EBITDA Auch ergebnisseitig wird nachgeschärft: Die EBITDA-Spanne rückt auf -1,5 bis +1,5 Mio. € (bisher: -3 bis 0 Mio. €). Zwar fließen die Zusatzumsätze nicht mehr vollständig in die 2025er Marketingoffensive für die Neukundenakquise, ...

