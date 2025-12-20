© Foto: Maksym Yemelyanov - picture alliance / Zoonar

2025 war ein Jahr voller Updates: Von neuem Design bis zu smarten Community-Funktionen - hier finden Sie alle Verbesserungen und neuen Features auf wallstreetONLINE im Überblick.Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer von wallstreetONLINE, liebe Börsencommunity, auch im Jahr 2025 hat das Team von wallstreetONLINE intensiv daran gearbeitet, die Plattform weiterzuentwickeln, zu optimieren und noch nutzerfreundlicher zu gestalten. In diesem Überblick stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen vor, die im Laufe des Jahres umgesetzt wurden. Verbesserungen im Bereich Community & Forum Überarbeitete Community-Startseite: Die Community-Startseite wurde vollständig neugestaltet. …