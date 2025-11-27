Deutschlands Netzbetreibern liegen aktuell Anträge zum Anschluss von Großspeichern mit mehr als 720 Gigawatt vor. Der BDEW fordert eine politische Ordnung, damit auch andere potenzielle Nutzer wie Datenzentren, Großwärmepumpen oder die Industrie einen Netzzugang erhalten können. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) konstatiert einen Netzanschlussboom bei Grobatteriespeichern. Basis ist eine BDEW-Umfrage unter den vier Übertragungsnetzbetreibern und 17 großen Verteilnetzbetreibern, ...

