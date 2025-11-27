© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Die Aktie von Siemens Energiespeicher-Joint-Venture Fluence schießt nach den Zahlen mehr als 13 Prozent nach oben. Ein Befreiungsschlag für die Aktie? Die Analysten von Jefferies sehen Grund zur Zuversicht.Fluence Energy steht nach einem schwierigen Jahr vor einem möglichen Befreiungsschlag. Das zeigt ein aktueller Analystenreport von Jefferies, der die Aktie von Underperform auf Hold hochstuft. Ausschlaggebend: erste klare Erholungssignale im US-Markt, besser als erwartete Margen und ein wachsender Nachfrageboom aus Rechenzentren. Doch ein entscheidender Unsicherheitsfaktor bleibt. Der Energiespeicher-Spezialist hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar einen Umsatzrückgang von rund 300 …