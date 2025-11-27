Kornelius Purps (antea): Drei Erklärungen für den Kursrutsch

21.11.2025 -

Drei Erklärungen für den Kursrutsch

Wer dieser Tage "ins Internet" geht, wird von Werbebannern für "Black Friday" geradezu erschlagen. Dabei findet der aus den Vereinigten Staaten importierte Kaufrauschtag eigentlich erst in einer Woche statt. Sei's drum, Black Friday, Black Week, Black November - ist doch egal, Hauptsache die Preise fallen. An den Aktienbörsen ist ein Preisrutsch bereits zu beobachten: Der DAX ist heute erstmals seit Anfang Mai wieder unter die Marke von 23.000 Punkten gerutscht. Noch vor einer Woche standen fast anderthalb Tausend Punkte mehr auf der Kurstafel. Was ist da los an den Märkten? Begeben wir uns mal auf die Suche nach möglichen Ursachen.