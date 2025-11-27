Zürich - Auf den Webseiten der grössten Schweizer Banken sind aktuell so wenige Stellen ausgeschrieben wie noch nie. Gemäss einer Auswertung des Jobportals Indeed waren Anfang dieser Woche bei den zehn grössten Banken gerade mal noch rund 500 Jobinserate zu finden. Von den total 507 Stellenanzeigen bezogen sich zudem deren 13 auf Praktikums- oder Lehrstellen. Im Vergleich zu Ende Oktober ist die Zahl der Stelleninserate damit um knapp 7 Prozent gesunken. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.