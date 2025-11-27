Der BVES hat seinen Sicherheitsleitfaden für große Batteriespeicher von 2021 aktualisiert, der zum Beispiel für die Feuerwehr relevant ist. Er integriert erstmals sicherheitsrelevante Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) hat eine umfassend überarbeitete und erweiterte Auflage des "Sicherheitsleitfadens für große Lithium-Ionen-Batterien" veröffentlicht. Wie der Verband mitteilte, ersetzt die Publikation den Brandschutzleitfaden von 2021. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
