© Foto: wallstreetOnline/KI

Zeichnet sich da ein neuer Zweikampf zwischen den Chip-Giganten ab? Und: Kann man bei Alphabet eigentlich von einem solchen sprechen?Die Nachricht jedenfalls, dass Meta Platforms seine Rechenzentren mit Alphabet Chips ausstatten möchte, hat ordentlich Staub aufgewirbelt. Schauen wir genauer hin: Nvidia baut derzeit auf sogenannte Graphics Processing Unit (GPUs). Alphabet setzt auf Tensor Processing Units (TPUs). Abgesehen von ihren technischen Fertigkeiten und Nutzen, gelten die GPUs von Nvidia derzeit als das Nonplusultra in der Branche. Sie sind auch deshalb so beliebt, weil sie in beinahe allen Deep-Learning-Frameworks funktionieren. Das ist Software über die KI-Modelle gebaut und …