DOW JONES--Jungheinrich vollzieht zum Jahreswechsel den bereits angekündigten Übergang im Finanzressort. Wie der Konzern mitteilte, wird Heike Wulff zum 1. Januar CFO. Sie folgt auf Volker Hues, der sein Mandat in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Dezember niederlegt. Wulff sitzt bereits seit Mai 2024 im Vorstand.

