Nach drei Quartalen liegt die Gesamtleistung der neu installierten Photovoltaik-Anlagen in dem Land bei rund einem Gigawatt. Notwendig wären zwei Gigawatt pro Jahr, um die Klimaziele zu erreichen. PV Austria fordert von der Politik daher Vernunft und Verlässlichkeit. Der Photovoltaik-Zubau in Österreich ist weiter rückläufig. Mit 305 Megawatt im dritten Quartal war der niedrigste Quartalswert in diesem Jahr zu verzeichnen, wie Photovoltaic (PV) Austria auf Basis der Auswertungen von E-Control Austria berichtet. Nach 367 Megawatt im ersten Quartal und 364 Megawatt im zweiten Quartal liegt der Zubau ...

