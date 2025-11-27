Die Bayer-Aktie nimmt am Donnerstag wieder Kurs auf ihren charttechnischen Widerstand bei 31 Euro. Auslöser für den Rückenwind ist ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachs zu den Pharmaperspektiven der Leverkusener. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte nahmen die Papiere des Pharma- und Agrarchemieunternehmen mit einem Plus von knapp einem Prozent auf 30,61 Euro damit wieder Fahrt auf. Damit hat sich die Aktie im Jahr 2025 nun schon um ...

