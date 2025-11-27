Anleger zweifeln an Oracle wegen hoher Ausgaben und KI-Vorlaufkosten. Doch neue Berechnungen zeigen: Der Markt könnte eine riesige OpenAI-Chance übersehen. Warum ausgerechnet der Pessimismus jetzt ein bullishes Signal sein könnte. Die jüngste Skepsis der Anleger gegenüber Oracle könnte sich als positives Signal entpuppen. Nach Einschätzung der Deutschen Bank weist die Zurückhaltung des Marktes auf Chancen hin, die im Kurs noch nicht eingepreist sind. Analyst Brad Zelnick erklärte in einer ...

