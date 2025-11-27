NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal eine starke Nachfrage nach seinen Digitalisierungsangeboten verzeichnet und rechne in diesem Bereich weiterhin mit einer positiven Entwicklung, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erwartete Erholung des öffentlichen Sektors lasse jedoch noch auf sich warten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET



ISIN: DE000A0Z23Q5





