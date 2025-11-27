Unsicherheiten über die Zukunft der Photovoltaik haben in Österreich zu einer weiteren Abschwächung des Solarstrommarktes geführt. Im dritten Quartal 2025 gingen lediglich 305 MW neu ans Netz. Im dritten Quartal 2025 sind in Österreich 305 Megawatt (MW) Leistung neu an das Netz gegangen. Das war der niedrigste Zubau seit drei Jahren, erklärte der Branchenverband PV Austria. Die Daten basierten auf dem jüngsten "Quartalsbericht Erhebung Netzanschluss" der E-Control Austria. Insgesamt erreichte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
