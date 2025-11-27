5 US-Dividendenperlen: Alibaba im Visier des Pentagon, Puma vor Übernahme & 2G vor Auftragsflut?

Sind Alibaba, Baidu und BYD im Visier des Pentagon? Kurz vor Abschluss des Handelsdeals zwischen den USA und China schlug das Verteidigungsministerium vor, die Konzerne als "chinesische Militärunternehmen" einzustufen!Die Anteilsscheine des deutschen Sportartikelherstellers Puma verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 13,6 Prozent. Treibende Kraft hinter dieser Aufwärtsbewegung sind erneut aufgekommene Gerüchte um eine mögliche Übernahme. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sollen mehrere potenzielle Käufer aus dem asiatischen Raum Interesse an dem Konzern bekunden. Zu den gehandelten Namen gehören unter anderem der chinesische Sportgigant Anta Sports sowie die …

