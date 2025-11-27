https://www.bernecker.info/app

JPMorgan hat zuletzt das Kursziel für Generali von 39 auf 40 € angehoben und bleibt bei Overweight. Nach der hauseigenen Branchenkonferenz hat der zuständige Analyst die Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht erhöht. Grundlage dafür sind die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen und eine etwas optimistischere Einschätzung der künftigen Vertragsgewinne im Versicherungsgeschäft. Man erwartet zudem ein stärkeres Ertragswachstum im Bereich Lebensversicherungen. Die Mehrheits-Beteiligung an der Banca Generali, wo es auch neeu Kaufempfehlungen gibt bietet erhebliches Cross-Selling-Potenzial. KGV 11 für 2026 ist weiter ausbaufähig. Gelingt der technische Befreiungsschlag?PS: Wer solche Entwicklungen zeitnah und regelmäßig verfolgen möchte, dem empfehle ich unsere kostenlose Bernecker App (). Dort erhalten Sie alle Einschätzungen, Updates und Marktbeobachtungen direkt aufs Smartphone. Auch Beiträge wie diese sind dort jederzeit abrufbar.Ihr Volker SchulzBernecker Redaktion (