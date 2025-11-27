Stans - Der Flugzeughersteller Pilatus hat einen Auftrag für ein Trainingssystem für Flugzeuge des Typs PC-7 erhalten. Pilotkunde für das System unter dem Namen «PC-7 MKX» ist die belgische Flugwaffe. Die belgische Regierung habe die Vergabe des 20-jährigen Dienstleistungs-Vertrags bereits genehmigt, teilte Pilatus am Donnerstag mit. Somit können die belgischen Luftstreitkräfte die bisher für die Grundausbildung der Militärpiloten genutzten Flugzeuge ...

