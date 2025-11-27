© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

TSMC wirft einem früheren Top-Manager vor, Geschäftsgeheimnisse mit zu Intel genommen zu haben. Intel widerspricht entschieden und stärkt seinem neuen Star-Manager den Rücken.Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC hat in dieser Woche eine Klage vor dem taiwanischen Gericht für geistiges Eigentum und Handel eingereicht. Im Zentrum steht Wei-Jen Lo, einst Senior Vice President des Konzerns und maßgeblich verantwortlich für den technologischen Sprung in die Massenproduktion von Fünf-, Drei- und Zwei-Nanometer-Chips. Nach seinem Abschied im vergangenen Jahr wechselte Lo im Oktober zu Intel. TSMC wirft Lo vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit Geschäftsgeheimnisse an seinen neuen Arbeitgeber …