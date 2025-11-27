Zu groß zum Scheitern"? Bei UBS wird's brandgefährlich.
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|33,100
|33,140
|17:23
|32,960
|33,140
|17:20
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:10
|Zinssorgen belasten: UBS stuft Harvey Norman auf "Neutral" herab
|16:54
|Zu groß zum Scheitern"? Bei UBS wird's brandgefährlich.
|Zu groß zum Scheitern"? Bei UBS wird's brandgefährlich
► Artikel lesen
|16:23
|Top-Pick: UBS: Darum gehört EssilorLuxottica zu den besten Investment-Stories in Europa
|© Foto: SOPA Images - Sipa USAEssilorLuxottica könnte schon 2026 zu den wachstumsstärksten europäischen Blue Chips gehören - dank eines Booms bei Smartglasses.Der italienisch-französische Brillenriese...
► Artikel lesen
|15:10
|UBS: TotalEnergies, Galp und Saipem sind die Top-Picks im europäischen Energiesektor für 2026
|13:58
|UBS: Zwei europäische Luxusaktien vor Aufschwung 2026
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|UBS GROUP AG
|33,100
|+1,13 %