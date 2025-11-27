Madrid - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ex-Fußballer Toni Kroos bei seinem Staatsbesuch in Spanien das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Ehrung fand am Donnerstag im Santiago-Bernabéu-Stadion in Madrid statt.



"Nur hier ist der richtige Ort, um einen der ganz Großen im Fußball zu ehren. Nur hier in diesem Stadion, das so viele Gegner das Fürchten gelehrt hat: Bernabéu", sagte Steinmeier. Dieses ehrwürdige Stadion stehe in einzigartiger Weise dafür, wie der Fußball die verschiedensten Menschen über Grenzen hinweg verbindet. "Ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute gerade hier zusammengekommen sind, um eine deutsch-spanische Fußball-Legende zu ehren", so Steinmeier. "Eine Legende, die im Bernabéu zu Hause ist und sich wie nur wenige andere um die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien verdient gemacht hat."



Steinmeier würdigte Kroos als jemanden, der nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch sein besonnenes Auftreten und seine Beiträge zur Völkerverständigung beeindruckt habe. "Sie haben mit Bayern München dreimal die Meisterschale und den DFB-Pokal und einmal die Champions League gewonnen, sind 2014 in Brasilien mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden, haben hier in Madrid zehn Jahre lang eine besonders ruhmreiche Ära der Königlichen mitgeprägt - fünf Champions-League-Siege, vier spanische Meisterschaften und viele andere Titel sprechen für sich", sagte der Bundespräsident. "Wir ehren heute einen der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten."



Der Bundespräsident hob zudem hervor, dass Kroos durch seine Stiftung schwerkranken Kindern und ihren Familien Hoffnung und Lebensqualität schenke. Kroos habe Verantwortung für die Gesellschaft übernommen und sei ein Vorbild für viele junge Menschen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur