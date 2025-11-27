Neural Therapeutics stärkt Präsenz im Milliardenmarkt mit zwei neuen Hanf.com-Shops

Anzeige / Werbung

Zwei neue Hanf.com-Filialen stärken Position im deutschen Einzelhandel

Neural Therapeutics Inc. geht den nächsten Schritt in seiner Wachstumsstrategie in Deutschland. Über die Beteiligung an Hanf.com erweitert das Unternehmen sein Filialnetz auf nunmehr 19 Standorte bundesweit. Mit der Eröffnung zweier neuer Geschäfte in Bielefeld und Herford stärkt Neural Therapeutics seine Präsenz im CBD-Einzelhandel - und setzt zugleich ein Zeichen für die zunehmende Etablierung pflanzlicher Therapieangebote.

Das kanadische Biotech-Unternehmen Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) entwickelt pflanzenbasierte Therapien zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Parallel treibt das Unternehmen seine Einzelhandelsstrategie voran: Über die Beteiligung an Hanf.com nutzt Neural Therapeutics die Marktchancen im wachstumsstarken CBD- und Hanfsegment in Deutschland.

Starke Zahlen, dynamische Expansion

Mit der 30,75-prozentigen Beteiligung an CWE European Holdings - der Muttergesellschaft von Hanf.com - intensiviert Neural Therapeutics seine Marktaktivitäten. Die jüngsten Standorteröffnungen in Norddeutschland erweitern das bundesweite Filialnetz auf 19 Geschäfte. Bereits im Jahr 2024 konnte Hanf.com den Umsatz von rund drei auf knapp fünf Millionen Euro steigern - ein Wachstum von rund 65 Prozent. Die operative Marge lag bei rund 11 Prozent. Auch der Online-Handel entwickelte sich positiv: Der Umsatz kletterte von 0,5 auf rund 0,7 Millionen Euro.

CBD-Geschäft bringt planbare Umsätze

Die Investition in Hanf.com ergänzt die F&E-Aktivitäten von Neural Therapeutics um ein zweites, kommerziell starkes Standbein. Während die Entwicklung neuartiger psychedelischer Therapien langfristige Ertragspotenziale bietet, sorgt der Einzelhandel bereits heute für regelmäßige Einnahmen und strategische Sichtbarkeit.

Hanf.com adressiert einen Markt mit hohem Wachstumspotenzial: Etwa zehn Millionen Verbraucher gelten in Deutschland als potenzielle Kunden im CBD- und Hanfsegment. Der Mix aus stationären Läden, Online-Shop und Großhandelsgeschäft erlaubt dem Unternehmen eine flexible Reaktion auf regionale Gegebenheiten und gesetzliche Rahmenbedingungen. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zur klassischen Medizin positioniert sich Neural Therapeutics in einem zukunftsorientierten Umfeld mit vielversprechender Perspektive.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Enthaltene Werte: CA64134N2032