Der Hafen von Rotterdam will an der Massvlakte bis 2029 einen Terminal für die Offshore-Windindustrie bauen. Die Niederländer steigen so in den Wettbewerb der Hafenstandorte um das Zukunftsgeschäft ein. Europas größter Hafen in Rotterdam plant die Errichtung eines neuen Terminals für Offshore-Wind-Aktivitäten an der Massvlakte. Wie die Port of Rotterdam Authority mitteilte, erschließt sie dafür ein 45 Hektar großes Gelände. Grundsätzlich soll der Terminal Möglichkeiten bieten für die Lagerung, den ...

