Der Hafen von Rotterdam will an der Massvlakte bis 2029 einen Terminal für die Offshore-Windindustrie bauen. Die Niederländer steigen so in den Wettbewerb der Hafenstandorte um das Zukunftsgeschäft ein. Europas größter Hafen in Rotterdam plant die Errichtung eines neuen Terminals für Offshore-Wind-Aktivitäten an der Massvlakte. Wie die Port of Rotterdam Authority mitteilte, erschließt sie dafür ein 45 Hektar großes Gelände. Grundsätzlich soll der Terminal Möglichkeiten bieten für die Lagerung, den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
