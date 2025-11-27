Die Europäische Zentralbank ist in ihrer aktuellen "Financial Stability Review" nicht besonders gut auf die aktuellen Bedingungen am Kapitalmarkt zu sprechen. Die Risiken für "scharfe Preiskorrekturen" seien hoch. Ein Grund dafür ist die potenzielle Überbewertung von KI-Investitionen. Die Märkte entwickeln sich derzeit nicht schlecht - doch wie lange, ist die Frage. Fragt man die Europäische Zentralbank (EZB), so ist diese vorsichtig gestimmt. Denn sie sieht die finanzielle Stabilität im Euroraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
