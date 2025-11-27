Hilton: Nach monatelanger Konsolidierung - Breakout über 280 USD geschafft!

Bullisches Signal nach Treueprogramm-Update!

Rückblick

Von Juli bis Anfang Dezember bildete die Hilton-Aktie eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung. Aktuell sehen wir, dass der Kurs nachhaltig über diesen horizontalen Widerstand von 280 USD ausgebrochen ist.

Hilton-Aktie: Chart vom 27.11.2025, Kürzel: HLT Kurs: 285.16 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte der Kurs nach dem Ausbruch zurückfallen, wäre ein Test des ehemaligen Widerstands, jetzt Unterstützung, bei rund 280 USD ein typisches Verhalten, bevor die Bewegung fortgesetzt wird.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Bruch der Unterstützung wäre ein Warnzeichen. Unter 275 USD könnte sich die Lage rasch weiter eintrüben.

Meinung

Hilton Worldwide Holdings hat Anfang November bedeutende Updates seines Treueprogramms Hilton Honors bekannt gegeben. Dazu gehört die Einführung einer neuen Elite-Stufe namens Diamond Reserve Tier und erweiterte Vorteile, die im Januar starten sollen. Die Hilton-Aktie hat ein klassisches Breakout-Signal generiert, indem sie nach einer monatelangen Konsolidierungsphase einen wichtigen horizontalen Widerstand bei etwa 280 USD überwunden hat.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 66.42 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 463.65 Mio. USD

Meine Meinung zu Hilton ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

