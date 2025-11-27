Wheaton Precious Metals Vereinbarung über einen 300 Millionen Goldstream treibt Reserven, Cashflow und Anlegerinteresse. Analysten heben trotz historisch hoher Bewertung die Ziele an.Wheaton Precious Metals gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine Gold-Streaming-Vereinbarung über 300 Millionen US-Dollar mit Carcetti Capital abgeschlossen hat, die die Übernahme der Hemlo-Goldmine von Barrick Mining Corporation durch Carcetti unterstützt. Die Transaktion wurde am Mittwoch abgeschlossen und wird Wheaton umgehend Goldproduktion und Cashflow sichern. Das Finanzierungspaket für die Übernahme umfasste den Wheaton-Stream in Höhe von 300 Millionen US-Dollar und eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe …

