Der heimische Leitindex schloss 0,18 Prozent höher bei 23.767,96 Punkten. Vom Tief am Freitag, als der Index auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai abgerutscht war, hat der DAX mittlerweile 3,6 Prozent aufgeholt. Am Vortag hatte es das Börsenbarometer bereits wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese findet als längerfristiger Trendindikator am Markt große Beachtung. "Der DAX hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen ...

