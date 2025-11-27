Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit einem sehr kleinen Plus abgeschlossen. Damit steuert der Leitindex SMI - nach sieben Sitzungen in Folge mit höheren Kursen - einen Tag vor dem letzten Handelstag des Monats auf eine starke November-Bilanz von fast 5 Prozent zu. Während die Wall Street mit einer Zinssenkung an der Fed-Sitzung in zwei Wochen rechnet, kommt in Europa noch etwas Hoffnung auf Frieden in der Ukraine hinzu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...