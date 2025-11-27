Paris London / Zürich - Nach den jüngsten Kursgewinnen an Europas Aktienmärkten habe sich die Anleger am Donnerstag eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Wegen des US-Feiertags «Thanksgiving» verlief das Geschäft ruhig. Das Börsenumfeld bleibt mit der Hoffnung auf bald erneut sinkende Leitzinsen in den USA positiv. Der EuroStoxx 50 gab um 0,04 Prozent auf 5.653,17 Punkte nach. Ausserhalb des Euroraums legte der schweizerische ...

