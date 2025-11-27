Anzeige
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 23.766 Pkt - Dt. Börse nicht bewegt

DJ NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 23.766 Pkt - Dt. Börse nicht bewegt

DOW JONES--Gegen 19.00 Uhr hat sich im nachbörslichen Handel mit deutschen Werten am frühen Donnerstagabend nicht viel getan. Bei Lang & Schwarz bewegte sich die Aktie der Deutschen Börse nicht mehr. Der Börsenbetreiber hatte kurz vor Xetra-Schluss ein unverbindliche Übernahmeangebot für Allfunds abgegeben. Deutsche Börse waren im Xetra-Handel von den Tageshochs zurückgekommen, hatten aber noch immer 1,8 Prozent fester geschlossen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
18.50 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.766    23.768   unverändert 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
