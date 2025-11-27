Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter von flexiblen Zahlungslösungen, gibt heute eine neue Multi-Market-Partnerschaft mit der Lufthansa Group, Europas führender Fluggesellschaftsgruppe, bekannt. Unterstützt wird diese neue Partnerschaft durch die Integration von Klarna in Adyen, die bevorzugte Finanztechnologieplattform führender Unternehmen.

Ab November können Kunden der Lufthansa Group bei der Buchung von Reiseerlebnissen beim Checkout die flexiblen Zahlungsoptionen von Klarna wählen. Dank dieser neuen Integration profitieren Reisende von mehr Kontrolle und Komfort, da sie entscheiden können, ob sie den gesamten Betrag sofort bezahlen, später bezahlen oder die Kosten für ihre Reise auf mehrere Raten aufteilen möchten.

Die neuen Optionen werden zunächst für Kunden in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen.

"Reisen gehören zu den sinnvollsten Investitionen, die Menschen tätigen", so David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna. "Gemeinsam bieten wir Reisenden die Freiheit, ihre Reisen nach ihren eigenen Vorstellungen zu buchen mit mehr Flexibilität, Transparenz und Auswahlmöglichkeiten als je zuvor

"Wir bei der Lufthansa Group stellen die Bedürfnisse und ein komfortables Buchungserlebnis für unsere Kunden in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten", so Oliver Schmitt, Head of Digital Customer Solutions Lufthansa Group. "Indem wir unsere digitalen Kompetenzen nutzen und mit Klarna und Adyen zusammenarbeiten, können wir unseren Kunden jetzt eine größere Auswahl und Flexibilität bei der Bezahlung ihrer Reisen bieten

"Wir sind sehr stolz darauf, die Lufthansa Group mit unserer Technologie und unserem globalen Zahlungsnetzwerk unterstützen zu dürfen", so Alexa von Bismarck, President EMEA bei Adyen. "Indem wir die zuverlässige Infrastruktur von Adyen mit den innovativen Zahlungslösungen von Klarna kombinieren, können die Kunden der Lufthansa Group von einem reibungslosen und flexiblen Bezahlvorgang profitieren."

Diese Zusammenarbeit kommt der weltweit steigenden Nachfrage nach intelligenteren und flexibleren Zahlungsmethoden für Reisen entgegen. Die Einführung begann Mitte November in den Heimatmärkten der Lufthansa Group und einigen weiteren wichtigen Märkten. Eine Ausweitung auf alle Lufthansa Group Network Airlines, das heißt Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS und Brussels Airlines, ist bis Ende Q2 2026 geplant.

Mit dieser Partnerschaft erweitert Klarna seine stetig wachsende Liste führender Reisemarken einschließlich Airbnb, Expedia, Booking.com und Hotels.com und kommt dem Wunsch vieler Reisender nach faireren und flexibleren Zahlungsmöglichkeiten für ihre Reisen nach.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter für flexible Zahlungslösungen. Mit über 114 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht Klarnas KI-gestütztes Zahlungs- und Handelsnetzwerk Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 850.000 Einzelhändler vertrauen auf Klarnas innovative Lösungen, um Wachstum und Kundentreue zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Klarna.com

