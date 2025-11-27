Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser Deal könnte bedeutend sein - SMR könnte einen neuen Hype auslösen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CM70 | ISIN: DE000A3CM708 | Ticker-Symbol: 75S
Xetra
27.11.25 | 17:36
1,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SDM SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SDM SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1801,83020:21
Dow Jones News
27.11.2025 20:03 Uhr
220 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

München (pta000/27.11.2025/19:30 UTC+1)

München, 27. November 2025 - Der Aufsichtsrat der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Christian Bacherl zu seinem Vorsitzenden gewählt.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764268200088 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 13:30 ET (18:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.